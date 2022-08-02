Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала уехала в Польшу, где примет участие в популярном проекте "Танцы со звездами".

Будучи за границей Джамала вспомнила о страшных дня, которые принесла война.

Так, в своих Инстаграм-сторис артистка сообщила, что 2 августа по всей Европе отмечают день памяти жертв геноцида ромов и синти.

«Последние два дня в Польше вспоминают черные страницы истории, когда нацисты совершали страшные преступления против народа», - рассказала Джамала.

Певица напомнила всем, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года в газовых камерах Аушвицу уничтожили 3,5 тысячи пленных ромов.

«Всего за годы Второй мировой в нацистском лагере погибли приблизительно 23 тысячи ромов», - отметила она.

Отметим, что в скором времени Джамала выйдет на паркет с опытным танцором, победителем пятого сезона Танцев со звездами в Польше Яцеком Йешке. По словам певицы, она очень быстро нашла общий язык с Яцеком и отметила, что их пара «будет сильно отличаться от общей атмосферы проекта».

Пара уже приступила к совместным репетициям.

Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.

Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.

Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.