Будучи за границей Джамала вспомнила о страшных дня, которые принесла война.
Так, в своих Инстаграм-сторис артистка сообщила, что 2 августа по всей Европе отмечают день памяти жертв геноцида ромов и синти.
«Последние два дня в Польше вспоминают черные страницы истории, когда нацисты совершали страшные преступления против народа», - рассказала Джамала.
Певица напомнила всем, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года в газовых камерах Аушвицу уничтожили 3,5 тысячи пленных ромов.
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«Всего за годы Второй мировой в нацистском лагере погибли приблизительно 23 тысячи ромов», - отметила она.
Отметим, что в скором времени Джамала выйдет на паркет с опытным танцором, победителем пятого сезона Танцев со звездами в Польше Яцеком Йешке. По словам певицы, она очень быстро нашла общий язык с Яцеком и отметила, что их пара «будет сильно отличаться от общей атмосферы проекта».
Пара уже приступила к совместным репетициям.
Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.
Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.
Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.