Ксенію Мішину попросили залишити торговий центр під час повітряної тривоги у Києві, артистка почала нецензурно висловлюватись

Як пише Politeka.net, головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина нещодавно повернулася із сином до Києва. З першого дня повномасштабної війни: 24 лютого вони поїхали на західну Україну, а за кілька тижнів відлетіли до Бельгії.

Спочатку Ксенія боялася повертатися до Києва з дитиною, але зараз починає приймати нові випробування.

Так, у себе в Інстаграм-сториз Мішина розповіла, що вирішила пройтися магазинами і тут почалася повітряна тривога.

«Як вони за***ли, рашисти», - стомлено каже Мішина і сідає в автомобіль.

Як відомо, піл час ракетної загрози, коли виє сирена, всіх відвідувачів торгових центрів просять перейти в укриття.

«Так, друзі, я вже приїхала до Києва зайшла до ЦУМу і почалося… всіх нас до побачення», - розповіла Ксенія.

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