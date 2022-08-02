Як пише Politeka.net, головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина нещодавно повернулася із сином до Києва. З першого дня повномасштабної війни: 24 лютого вони поїхали на західну Україну, а за кілька тижнів відлетіли до Бельгії.
Спочатку Ксенія боялася повертатися до Києва з дитиною, але зараз починає приймати нові випробування.
Так, у себе в Інстаграм-сториз Мішина розповіла, що вирішила пройтися магазинами і тут почалася повітряна тривога.
«Як вони за***ли, рашисти», - стомлено каже Мішина і сідає в автомобіль.
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Як відомо, піл час ракетної загрози, коли виє сирена, всіх відвідувачів торгових центрів просять перейти в укриття.
«Так, друзі, я вже приїхала до Києва зайшла до ЦУМу і почалося… всіх нас до побачення», - розповіла Ксенія.
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