Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина не так давно вернулась с сыном в Киев. С первого дня полномасштабной войны: 24 февраля они уехали на западную Украину, а спустя несколько недель улетели в Бельгию.
Сначала Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания.
Так, у себя в Инстаграм-сториз Мишина рассказала, что решила пройтись по магазинам и тут началась воздушная тревога.
«Как они за***ли, рашисты», - устало говорит Мишина и садится в автомобиль.
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Как известно, при ракетной угрозе, когда воет сирена, всех посетителей торговых центров просят перейти в укрытие.
«Так, друзья, я уже приехала в Киев зашла в ЦУМ и началось.. всех нас до свидания», - рассказала Ксения.
Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."
Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.
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