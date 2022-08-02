Ксению Мишину попросили покинуть торговый центр во время во время воздушной тревоги в Киеве, артистка начала нецензурно выражаться

Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина не так давно вернулась с сыном в Киев. С первого дня полномасштабной войны: 24 февраля они уехали на западную Украину, а спустя несколько недель улетели в Бельгию.

Сначала Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания.

Так, у себя в Инстаграм-сториз Мишина рассказала, что решила пройтись по магазинам и тут началась воздушная тревога.

«Как они за***ли, рашисты», - устало говорит Мишина и садится в автомобиль.

Как известно, при ракетной угрозе, когда воет сирена, всех посетителей торговых центров просят перейти в укрытие.

«Так, друзья, я уже приехала в Киев зашла в ЦУМ и началось.. всех нас до свидания», - рассказала Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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