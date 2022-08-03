Відомий кулінар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася спогадами з дитинства в останній місяць літа

Як пише Politeka.net , після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Мартиновська зі своєю 5-річною дочкою виїхали за межі країни. Наразі вони перебувають у Чехії, де Ольга збирає кошти на допомогу ЗСУ.

Останній місяць літа – серпень наштовхнув Ольгу на щасливі спогади з дитинства. У себе в Інстаграм вона розмістила спільний знімок із дочкою.

На фото мама з дитиною йдуть за ручку вулицею.

Для прогулянки Мартиновська обрала коротку спідницю джинсову і ніжно-рожеву футболку з коміром. Свою літню цибулю вона доповнила чорною кепкою та яскравими кросівками.

У публікації відома кулінарка розповіла, що для неї означає цей місяць.

«Серпень завжди пах медом, стиглими яблуками, розпеченими на сонці томатами, сливами, з яких витікає цукор. Серпень – це кавун, що тече по підборідді та оса, що іноді залітає в рот разом із фруктами, серпневими, найсолодшими. Серпень- це найкрасивіші заходи сонця там, по ставку, який трохи висох за літо. Серпень – це спітніла спина, до якої налипла солома. Серпень завжди відпустка величезною родиною десь у Очакові чи Рибаківці. Серпень хотілося вхопити і не відпускати, бо далі новий забіг… Гарячий, щасливий, якийсь романтичний. Коли закінчиться війна, я ще більше любитиму серпень і обов'язково закохаюся десь у серпні. Бережіть себе там на передовій, молюся!» - написала Ольга.

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