Как пишет Politeka.net, после полномасштабного вторжения рф в Украину Ольга Мартыновская со своей 5-летней дочерью выехали за пределы страны. Сейчас они находятся в Чехии, где Ольга собирает средства на помощь ВСУ.

Последний месяц лета – август натолкнул Ольгу на счастливые воспоминания из детства. У себя в Инстаграм она разместила совместный снимок с дочерью.

На фото мама с ребенком идут за ручку по улице, они улыбаются друг другу.

Для прогулки Мартыновская выбрала короткую джинсовую юбку и нежно-розовую футболку с воротником. Свой летний лук она дополнила черной кепкой и яркими кроссовками.

В публикации известный кулинар рассказала, что для нее означает этот месяц.

«Август всегда пах медом, спелыми яблоками, раскаленными на солнце томатами, сливами, из которых вытекает сахар. Август – это арбуз, текущий по подбородку и оса, иногда залетающая в рот вместе с фруктами, августовскими, самыми сладкими. Август- это самые красивые закаты там, по пруду, который немного высох за лето. Август – это потная спина, к которой налипла солома. Август всегда отпуск огромной семьей где-то в Очакове или Рыбаковке. Август хотелось ухватить и не отпускать, потому что дальше новый забег… Горячий, счастливый, какой-то романтичный. Когда закончится война, я еще больше буду любить август и обязательно влюблюсь где-нибудь в августе. Берегите себя там на передовой, молюсь!», - написала Ольга.

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Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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