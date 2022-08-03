Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка під час війни почала активно гастролювати за кордоном із концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними фото, на яких покрасувалась у стильному костюмі.

На нових фотографіях Злата знята в цікавій локації зі світлими стінами. Перед камерою вона з'явилася в гарному костюмі, що складається з широких штанів та піджака оверсайз, під яким видно бежевий топ. Волосся артистки зібрано у високий пучок, а на обличчі акуратний макіяж.

У підписі до публікації Огневич розповіла про свій незвичайний костюм та українські бренди, які переважають у її гардеробі: "Обстріли та українці, які під цими обстрілами рятують свої життя, часто – бізнес, куди було вкладено ВСЮ душу. Подібна історія цього костюма з мого проекту #СВІТЛО від українського бренду. Його та інші речі бренду власниця вивозила під шквальними обстрілами з окупованого Херсона. Я тішуся, що вдалося врятувати головне – ЖИТТЯ!".

Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Злати, засипаючи її компліментами: "Ви неймовірна, ваші пісні просто нереальні", "Любимо вас", "Красуня", "Шикарні фото", "Злата, ви прекрасна", "Злата, красуне, просто дівчина, співачка", "Злато, ви молодець!", "Неймовірна Злато! Дякую", "Красуня".

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