Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая во время войны начала активно гастролировать за границей с концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными фото, на которых покрасовалась в стильном костюме.

На новых фотографиях Злата запечатлена в интересной локации со светлыми стенами. Перед камерой она появилась в красивом костюме, который состоит из широких брюк и пиджака оверсайз, под которым видно бежевый топ. Волосы артистки собраны в высокий пучок, а на лице аккуратный макияж.

В подписи к публикации Огневич рассказала о своем необычном костюме и украинских брендах, которые преобладают в ее гардеробе: "Обстрелы и украинцы, под этими обстрелами спасающие свои жизни, часто – бизнес, куда была вложена ВСЮ душа. Подобная история у этого костюма из моего проекта #СВЕТ от украинского бренда. Его и другие вещи бренда владелица вывозила под шквальными обстрелами из оккупированного Херсона. Я радуюсь, что удалось спасти главное – ЖИЗНЬ!".

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Златы, засыпая ее комплиментами: "Вы невероятная, ваши песни просто нереальны", "Любим вас", "Красотка", "Шикарные фото", "Злата, вы прекрасна", "Злата, красавица, просто девушка, певица", "Злата, вы молодец!", "Невероятная Злата! Спасибо", "Красавица".

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