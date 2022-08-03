Відома артситка Камалія, яку називають найбагатшою співачка України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму мікроблозі чарівне фото з Наталією Могилевською, але, окрім позора, ще й видала її секрет.

На новій фотографії дві співачки у розкішних образах зображені на світському заході. І доки Наталя розправила сукню для фото, Камалія тримає в руках величезні букети квітів.

У підписі до публікації Камалія тепло привітала Могилевську з днем ​​народження та випадково видала особистий секрет своєї подруги: "Дорога та чарівна, моя подруго @nataliya_mogilevskaya! Вітаю тебе з Днем народження! Цей рік став переломним для кожного з нас, але я вірю, що Перемога дуже близько. Натусик, бажаю тобі сил, натхнення та величезного щастя. Дуже рада, що поряд з тобою сьогодні надійне мужнє плече!

Шанувальники приєдналися до привітань Наталії в коментарях: "Яке ж гарне фото", "Наталя, вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю мирного неба над головою", "Щастя, кохання, здоров'я, миру, нехай мрії збуваються", "Камалія, ви як завжди, еталон жіночої краси та жіночності", "Хороші та талановиті! Приєднуюсь до найкращих побажань!".

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