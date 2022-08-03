Известная артситка Камалия, которую назвают самой богатой певица Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем микроблоге очаровательное фото с Натальей Могилевской, но помимо позравления, еще и выдала ее секрет.

На новой фотографии две певицы в роскошных образах запечатлены на светском мероприятии. И пока Наталья расправила платье для фото, Камалия держит в руках огромные букеты цветов.

В подписи к публикации Камалия тепло поздравила Могилевскую с днем рождения и случайно выдала личный секрет своей подруги: "Дорогая и очаровательная, моя подруга @nataliya_mogilevskaya! Поздравляю тебя с Днем рождения! Этот год стал переломным для каждого из нас, но я верю, что Победа очень близко. Натусик, желаю тебе сил, вдохновения и огромного счастья. Очень рада, что рядом с тобой сегодня надежное мужественное плечо! C днем рождения!".

Поклонники присоденились к поздравлениям Натальи в комментариях: "Какое же хорошее фото", "Наталья, поздравляю тебя с днем ​​рожденья! Желаю мирного неба над головой", "Счастья, любви, здоровья, мира, пусть мечты сбываются", "Камалия, вы как всегда, эталон женской красоты и женственности", "Хорошие и талантливые! Присоединяюсь к лучшим пожеланиям!".

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