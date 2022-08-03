Як повідомляє Politeka.net, українська співачка кримськотатарського походження Джамала нагадала про трагедію кримськотатарського народу та порівняла події 1944 року із сучасними реаліями. Страшними реаліями, які до нашої країни принесла росія.

Зараз, під час війни, яку росія підступно розв'язала проти України 24 лютого цього року, Джамала зазначила, що рана "болить ще більше, ніж зазвичай".

"Циклічність історії зараз проявляється надто часто. Країна-агресор знову тероризує мирних людей. І знову змушує їх залишити свої будинки", - зазначила Джамала.

Вона нагадала, що 1944 року кримські татари примусово були вигнані з рідної землі. І можливість повернутися з'явилася у більшості лише після здобуття Україною незалежності. Спокійне життя тривало до 2014 року.

"Після анексії Криму росією все кримськотатарське знову стало злочином: мова, школи, книги... Почалися переслідування активістів і репресії, які змусили багатьох кримських татар залишити будинки, щоб врятувати свої життя. Але знаю, що це тимчасове прощання з рідним Кримом. Як показує історія, кримські татари завжди повертаються додому", - з надією закінчила Джамала.

Нагадаємо, Джамала вдалині від будинку віддалася спогадам, що було після перемоги на Євробаченні.

Як Politeka повідомляла, Джамала показала ефектний образ у патріотичній футболці.

Також Politeka писала, Джамала в оточенні музикантів порадувала українців довгоочікуваною звісткою.