Цикличность истории сейчас проявляется слишком часто.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала напомнила о трагедии крымскотатарского народа и сравнила события 1944 года с современными реалиями. Страшными реалиями, которые в нашу страну принесла россия.

Сейчас, во время войны, которую россия коварно развязала против Украины 24 февраля этого года, Джамала отметила, что рана "болит еще больше обычного" .

"Цикличность истории сейчас проявляется слишком часто. Страна-агрессор вновь терроризирует мирных людей. И снова заставляет их покинуть свои дома", - отметила Джамала.

Она напомнила, что в 1944 году крымские татары принудительно были изгнаны из родной земли. И возможность вернуться появилась у большинства только после обретения Украиной независимости. Спокойная жизнь длилась до 2014 года.

"После аннексии Крыма россией все крымскотатарское вновь стало преступлением: язык, школы, книги... Начались преследования активистов и репрессии, заставившие многих крымских татар покинуть дома, чтобы спасти свои жизни. Но знаю, что это временное прощание с родным Крымом. Как показывает история, крымские татары всегда возвращаются домой", - с надеждой закончила Джамала.

Напомним, Джамала вдали от дома предалась воспоминаниям, что было после победы на Евровидении.

Как Politeka сообщала, Джамала показала эффектный образ в патриотической футболке.

Также Politeka писала, Джамала в окружении музыкантов порадовала украинцев долгожданным известием.