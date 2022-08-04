Вона порадила російськомовним українцям, які хочуть перейти на українську мову, взяти такий лайфхак на замітку.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва обрала пікантний образ, щоб залучити своїх шанувальників до читання книг. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала в коротеньких шортиках.

Співачка сиділа на стільці, схрестивши ноги та захоплено читала книгу в телефоні. Біла сорочка оверсайз, короткі шорти та розпатлане волосся додали фото домашньої нотки.

Надя Дорофєєва зізналася у підписі до відповідного фото, що часто читає вголос. Все почалося з того, що вона захотіла прокачувати свій рівень української мови напередодні нового сезону пісенного шоу "Голос. Діти". Її викладач порадила їй читати вголос, а після закінчення занять ця звичка так і залишилася зі співачкою.

"Що? подумала я) Останній раз я таке робила напевно в школі, тому трохи скептично до цього поставилася. Але скажу вам, це крутий експірієнс і це дійсно працює. Тепер, якщо випадково це чутимете, все ок, я просто прокачую свої скіли", - із гумором додала Надя Дорофєєва.

Вона порадила російськомовним українцям, які хочуть перейти на українську мову, взяти такий лайфхак на замітку та читати вголос.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес у шкірі вразив виглядом на сцені.

Як повідомляла Politeka, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєва, поділилася планами на життя.

Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами в перші дні вторгнення.