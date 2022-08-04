Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва обрала пікантний образ, щоб залучити своїх шанувальників до читання книг. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала в коротеньких шортиках.
Співачка сиділа на стільці, схрестивши ноги та захоплено читала книгу в телефоні. Біла сорочка оверсайз, короткі шорти та розпатлане волосся додали фото домашньої нотки.
Надя Дорофєєва зізналася у підписі до відповідного фото, що часто читає вголос. Все почалося з того, що вона захотіла прокачувати свій рівень української мови напередодні нового сезону пісенного шоу "Голос. Діти". Її викладач порадила їй читати вголос, а після закінчення занять ця звичка так і залишилася зі співачкою.
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"Що? подумала я) Останній раз я таке робила напевно в школі, тому трохи скептично до цього поставилася. Але скажу вам, це крутий експірієнс і це дійсно працює. Тепер, якщо випадково це чутимете, все ок, я просто прокачую свої скіли", - із гумором додала Надя Дорофєєва.
Вона порадила російськомовним українцям, які хочуть перейти на українську мову, взяти такий лайфхак на замітку та читати вголос.
Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес у шкірі вразив виглядом на сцені.
Як повідомляла Politeka, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєва, поділилася планами на життя.
Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами в перші дні вторгнення.