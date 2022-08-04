Она посоветовала русскоговорящим украинцам, которые хотят перейти на украинский язык, взять такой лайфхак на заметку.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева выбрала пикантный образ, чтобы привлечь своих поклонников к чтению книг. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в коротеньких шортиках.

Певица сидела на стуле, скрестив ноги и увлеченно читала книгу в телефоне. Белая рубашка оверсайз, короткие шорты и растрепанные волосы добавили фото домашней нотки.

Надя Дорофеева призналась в подписи к соответствующему фото, что частенько читает вслух. Все началось с того, что она захотела прокачивать свой уровень украинского языка накануне нового сезона песенного шоу "Голос. Діти". Ее преподователь посоветовала ей читать вслух, а после окончания занятий эта привычка так и осталась с певицей.

"Что? подумала я) Последний раз я такое делала наверняка в школе, поэтому немного скептически к этому отнеслась. Но скажу вам, это крутой экспириенс и это действительно работает. Теперь, если случайно будете это слышать, все ок, я просто прокачиваю свои скилы", - с юмором добавила Надя Дорофеева.

Она посоветовала русскоговорящим украинцам, которые хотят перейти на украинский язык, взять такой лайфхак на заметку и читать вслух.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес в коже впечатлил видом на сцене.

Как сообщала Politeka, после визита к Дантесу бывшая жена Кацурина, который ушел к Дорофеевой, поделилась планами на жизнь.

Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, с кем спала под лестницей в первые дни вторжения.