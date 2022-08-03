Як пише Politeka.net, про це телеведучий розповів у своєму новому шоу "Слава про".
Ще до початку війни було знято новий сезон романтичного проекту "Холостяк" з Алексом Топольським, але досі не відбулася його прем'єра.
«Ви ж знаєте, мій кум, Алекс Топольський, він справді мій кум, він новий герой шоу «Холостяк». Весь сезон було знято ще до кінця лютого і мав у березні вийти», - розповів Дьомін.
І ось нещодавно ведучий реаліті-шоу Гриша Решетник опублікував опитування, чи бажають глядачі бачити нового «Холостяка».
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За словами Дьоміна, більшість проголосували за.
«Кажуть, що «Холостяк» може з'явитися вже восени цього року або максимум наступної весни», - розкрив деталі ведучий.
Зазначимо, що Алекс Топольський збудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. Йому довелося змінити кілька міст та видів діяльності. Зараз "холостяк" мешкає в Майамі і займається нерухомістю.
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