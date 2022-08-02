После завершения реалити-шоу главная героиня Злата Огневич и ее избранник предприниматель Андрей Задворный какое-то время встречались, но отношения продлились не долго – всего полтора месяца.
После того, как о разрыве узнали поклонники, Задворный закрыл свою страницу в Instagram, но до этого он успел назвать причину расставания с Огневич. Андрей признался, что разлюбил Злату.
Певица тяжело восприняла решение Задворного разорвать отношения.
«Я общался со Златой Огневич и мы говорили про то, что за эти полгода много людей переосмыслили свою жизнь, перестали обижаться, фильтровать и прочее», - рассказал ведущий.
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Демин поинтересовался у певицы, смогла ли она простить Задворного.
«Злата мне сказала, что долго работала с психологом и уже не держит зла на Задворного. Маленькая доля печали осталась, но певица говорит, что от всего сердца желает Андрею счастья», - сообщил Слава.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.