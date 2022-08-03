Как пишет Politeka.net, об этом телеведущий рассказал в своем новом шоу "Слава про".

Еще до начала войны был отснят новый сезон романтического проекта "Холостяк" с Алексом Топольским, но до сих пор не состоялась его премьера.

«Вы же знаете, мой кум, Алекс Топольский, он действительно мой кум, он новый герой шоу «Холостяк». Весь сезон был отснят еще до конца февраля и должен был в марте выйти», - рассказал Демин.

И вот недавно ведущий реалити-шоу Гриша Решетник опубликовал опрос, хотят ли зрители видеть нового «Холостяка».

По словам Демина, большинство проголосовали за.

«Говорят, что «Холостяк» может появится уже этой осенью или максимум следующей весной», - раскрыл детали ведущий.

Отметим, что Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось сменить несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

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