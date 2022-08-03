Як повідомляє Politeka.net, співак Володимир Дантес та ресторатор Даша Кацуріна після численних чуток про їхній роман вперше записали відео разом. Відео з'явилося на сторінці в Інстаграм кожного з них, та мав інтригуюший підпис: "Ми повинні це сказати".
У відео Кацуріна постає у нічнушці, а Дантес у футболці. Ролик був записаний вдома у спальні. Даша та Вова кажуть у відео, що більше не бачать сенсу "про це мовчати".
"Ми хочемо сказати дещо важливе. Комусь здається, що це не на часі, але для нас з Вовою це дійсно важливо. Ви могли про це здогадуватися, наші знайомі часом це обговорюють між собою. Думаю, немає сенсу мовчати. І ми з Дашею вирішили це сказати", - заінтригували Володимир Дантес і Даша Кацуріна.
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Але йшлося не про роман, у якому їх підозрюють багато українців. Зокрема, Даша та Вова заговорили про тварин, які також страждають від війни та потребують допомоги.
"Не проходьте повз. Нагодуйте, залиште води. Якщо є можливість, візьміть тварин із притулку. Підтримайте UA Animals, який щодня рятує тварин від війни", — закликають Володимир Дантес та Даша Кацуріна.
Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес у шкірі вразив виглядом на сцені.
Як повідомляла Politeka, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєва, поділилася планами на життя.
Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами в перші дні вторгнення.