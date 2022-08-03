Даша и Вова говорят в видео, что больше не видят смысла "об этом молчать".

Как сообщает Politeka.net, певец Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина после многочисленных слухов об их романе впервые записали видео вместе. Видео появилось на странице в Инстаграм каждого из них имело интригующую подпись: "Мы должны это сказать".

В видео Кацурина предстает в ночнушке, а Дантес в футболке. Ролик был записан дома в спальне. Даша и Вова говорят в видео, что больше не видят смысла "об этом молчать".

"Мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то кажется, что это не ко времени, но для нас с Вовой это действительно важно. Вы могли об этом догадываться, наши знакомые порой это обсуждают между собой. Думаю, нет смысла молчать. И мы с Дашей решили это сказать", — заинтриговали Владимир Дантес и Даша Кацурина.

Но речь шла не об романе, в котором их подозревают многие украинцы. В частности, Даша и Вова заговорили о животных, которые также страдают от войны и нуждаются в помощи.

"Не проходите мимо. Накормите, оставьте воды. Если есть возможность, возьмите животных из приюта. Поддержите UA Animals, который ежедневно спасает животных от войны", — призывают Владимир Дантес и Даша Кацурина.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес в коже впечатлил видом на сцене.

Как сообщала Politeka, после визита к Дантесу бывшая жена Кацурина, который ушел к Дорофеевой, поделилась планами на жизнь.

Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, с кем спала под лестницей в первые дни вторжения.