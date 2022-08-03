Як пише Politeka.net , 3 серпня, українська співачка Ганна Трінчер відзначає день народження, вокалістці виповнився 21 рік.

З нагоди іменин співачка вирішила написати посаду у себе в Інстаграм та розповісти про свою мрію.

«Звісно моя мрія на сьогодні це мирне небо і перемога України! Тільки так❤️ я помолюсь, попрошу Бога і коли булу задувати свічку обов‘язково це загадаю🙏🏻

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Кидайте будь-які суми і пишіть все, що забажаєте❤️ до речі, там маленьке повідомлення кожному з вас.. тсссс

Ну і звісно найбільше щастя зустріти 21 саме тут, в моїй країні мрій, з найкращими людьми💙💛 », – написала Трінчер.

Артистка не забула звернутися до своїх шанувальників і подякувати їм за все.

«Я ніколи не буду відчувати сум всередині, бо ви мені не дасте цього зробити. Я розділяю з вами найважливіші періоди свого життя, з вами сміюсь і плачу🥹❤️ кожне ваше смс- це наша маленька історія, і я вдячна, що кожного дня саме ви розпалюєте в мені вогонь і даєте впевненість в собі! Моя велика сім‘я❤️ », – зауважила Ганна.

У свою чергу фанати почали вітати артистку з іменинами.

"З Днем народження, красуне",

"Анюта, вітаю, ти дуже талановита",

"Аня вітаю тебе ти дуже чарівна людина хороша, є купа енергій буть така як ти, я тебе дуже люблю цома", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Трінчер у яскравій міні-сукні засвітила принади після пластики.

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