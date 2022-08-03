Как пишет Politeka.net, 3 августа, украинская певица Анна Тринчер отмечает день рождения, вокалистке исполнился 21 год.

По случаю именин певица решила написать пост у себя в Инстаграм и рассказать о своей мечте.

«Конечно, моя мечта на сегодня это мирное небо и победа Украины! Только так ❤️ я помолюсь, попрошу Бога и когда была задовать свечу обязательно это загадаю А ПОКА МЫ МОЖЕТЕ МОЧИТЬ ИХ СВОИМИ СИЛАМИ, В ТИЛУ», - написала Тринчер.

Артистка не забыла обратится к своим поклонникам и поблагодарить их за все.

«Я никогда не буду чувствовать грусть внутри, потому что вы мне не дадите этого сделать. Я разделяю с вами важнейшие периоды своей жизни, с вами смеюсь и плачу🥹❤️ каждое ваше смс- это наша маленькая история, и я благодарна, что каждый день именно вы разжигаете во мне огонь и даете уверенность в себе! Моя большая семья», - отметила Анна.

В свою очередь фанаты принялись поздравлять артистку с именинами.

"С днем рождения, красотка",

"Анюта, поздравляю, ты очень талантливая",

"Аня поздравляю тебя ты очень очаровательный человек хороший, есть куча энергий, будь такая как ты я тебя очень люблю цома", - пишут в сети.

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