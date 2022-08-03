Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая несколько месяцев назад сделала пластику и увеличила бюст, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась фотографиями со совим возлюбленным блогером Александром Волошиным, и призналась, что будет встречать 21-й день рождения.
На новых фотографиях Анна и Александр запечалены на прогулке в городе. Перед камерой певица появилаь в соблазнительном образе – на ней короткое зеленое платье, которое подчеркнуло стройную фигуру и декольте после пластики. Волосы девушки распущены и аккуратноу уложены, а на лице яркий макияж и стильные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Тринчер заговорила о возрасте: "Каждого 3-го августа я стараюсь понять, как быстро проходит время. Где мои 12, когда подростки в 16-17 мне казались дядьями и тетями. За этот год, кстати, меня дважды назвали тетей… жесть. Знаете, сейчас то самое время, когда все наконец становится на свои места, а с другой стороны мысль, что ты уже больше не будешь беззаботной, что твоей жизнью больше не позаботится мама, и что ты уже не сможешь зарыться под кровать и будто там все твои проблемы исчезнут - пугает. Все, я взрослая, окончательно".
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