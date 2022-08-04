Підписниця навіть дорікнула Христину в тому, що та ніколи на нього не відповідає, ще й сама визнала, що "питання болюче".

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, вирушила у невелику подорож і взяла відпустку на тиждень. Щоб не нудьгувати в дорозі, вона вирішила відповісти на запитання користувачів мережі, які їй ставили в Інстаграм.

Спочатку вона відреагувала на обурливо нетактовне питання про те, чому в неї все ще немає дітей. Підписниця навіть дорікнула Христину в тому, що та ніколи на нього не відповідає, ще й сама визнала, що "питання болюче".

"Класно, що ви самі вирішили, що це болюче питання? Ось саме через таких людей, які через свій біль і погляди роблять свої висновки, а потім їх нав'язують, я вирішила залишити своє особисте життя тільки собі. Трохи набридло, що у моїй білизні дехто хоче покопатися. Краще б корисні справи робили з таким натхненням", - написала Христина Горняк.

Крім того, вона звернула увагу на питання підписниці про можливий початок Третьої світової.

"Якщо чесно, я шокована тим, що зараз твориться у світі. Так, цей етап буде в історії і ми в ній будемо. Але я щодня благаю Господа зупинити це пекло", - зізналася Христина Горняк.

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