Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, отправилась в небольшое путешествие и взяла отпуск на неделю. Чтобы не скучать в дороге она решила ответить на вопросы пользователей сети, которые ей задавали в Инстаграм.
Сначала, она отреагировала на возмутительно бестактный вопрос о том, почему у нее все еще нет детей. Подписчица даже упрекнула Кристину в том, что та никогда на него не отвечает, еще и сама же признала, что "вопрос болезненный".
"Класно, что вы сами решили, что это болезненный вопрос? Вот именно из-за таких людей, которые из-за своей боли и взглядов делают свои выводы, а потом их навязывают, я решила оставить свою личную жизнь только себе. Немного надоело, что в моем белье некоторые хотят покопаться. Лучше бы полезные дела делали с таким вдохновением", - написала Кристина Горняк.
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Кроме того, она обратила внимание на вопрос подписчицы о возможном начале Третей мировой.
"Если чесно, я в шоке от того, что сейчас творится в мире. Да, этот этап будет в истории и мы в ней будем. Но я каждый день молю Господа остановить этот ад", - призналась Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.
Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.
Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.