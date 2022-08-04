Як пише Politeka.net , український співак Діма Монатик застав повномасштабну війну за кордоном, бо готувався там до концертів. З того часу він гастролює Європою і дає благодійні виступи.





За останні 5 місяці виконавець побував у багатьох країнах з благодійними візитами – виступав і збирав кошти на різні потреби в Україні. Монатик розповів, що за минулі тури його команда зібрала понад 10 мільйонів гривень на гуманітарні потреби України та для дітей, які продовжують страждати від російської агресії.

«На цей раз хочемо зібрати ще більше! Давай звучати разом по всьому світу! Ми будемо жити! Ще краще жити! Графік концертів ART Оборона оновлюватиметься. Де ми можемо зустрітись з Вами? », – написав співак на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, що Монатик згадав, як проводив час із синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатик в Ірландії дав благодійний концерт та розлютив українців.