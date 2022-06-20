Как пишет Politeka.net, исполнитель опубликовал в Инстаграм пост о том, как война изменила жизни украинцев.

Монатик поделился видео, на котором он со своими маленькими сыновьями Платоном и Даниилом сидит на пляже, задумчиво глядя вдаль. Певец рассказал, что эти кадры были сняты за месяц до войны.

«Январь 2022. Это видео было снято во время тура #JoMo2022 по USA. До проклятой полномасштабной войны. Все изменилось, жизнь не будет прежней…», - написал певец.

В то же время он подчеркнул, что будущее для украинцев должно быть еще лучше.

«Я искренне верю, что в итоге, после победы Украины, жизнь каждого украинца будет ещё лучше. Как же я вас люблю, моя семья! Как же я по вам скучаю. Как же я благодарен судьбе и Ирине за вас! Всіх вітаю з днем батька!», - написал Монатик в подписи к видео.

Известно, что сейчас вся семья Монатиков находится за границей, однако Дмитрий ездит по разным городам и странам с благотворительными концертами, поэтому не может находиться рядом с самыми близкими.

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