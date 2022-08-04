Как пишет Politeka.net, украинский певец Дима Монатик застал полномасштабную войну за границей, потому что готовился там к концертам. С тех пор он гастролирует по Европе и дает благотворительные выступления.

За последние 5 месяца исполнитель побывал во многих странах с благотворительными визитами – выступал и собирал средства на самые разные нужды в Украине. Монатик рассказал, что за прошедшие туры его команда собрала свыше 10 миллионов гривен на гуманитарные нужды Украины и для детей, продолжающих страдать от российской агрессии.

«В этот раз хотим собрать еще больше! Давай звучать вместе по всему миру! Мы будем жить! Еще лучше жить! График концертов ART Оборона будет обновляться. Где мы можем встретиться с Вами?», - написал певец на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.