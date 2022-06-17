Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский артист. Звезда с начала войны выступает по всему миру в поддержку Украины. А теперь "Зірковому шляху" Дмитрий дал первое за три месяца интервью, но не все украинцы остались довольны Монатиком.

"Первое интервью певца с начала полномасштабной войны! Что Дмитрий скрывает от сыновей? Как на самом деле себя чувствует? Почему говорит, что состарился? Но как Даня и Платон воспринимают все, что происходит вокруг?", - написано было в публикацию с интервью.

Украинцы сразу начали активно обсуждать Дмитрия:

"Хорошо, что Монатик ездит с концертами в Европе, но почему он ни разу не приехал в Украину, чтобы поддержать людей здесь своими песнями и просто присутствием?", "Монатик для меня сдулся как исполнитель и как патриот. Слабый. Ни разу не приехал в Украину за это время. Все отсиживается и отсиживается где-то там, как Потап. Но от Потапа не стоило ждать другого, а тут разочарования", "Все звезды первого эшелона за границу удрали,а те кто был на вторых ролях сейчас в ЗСУ,терробороне, волонтерят...или просто остались на родине.вот как война показала кто есть кто!!!!!!!", "Монатик для меня лопнул. так как и Винник сбежавший от войны. Ждут в кустах пока война закончится, когда война закончится выползут и будут скакать...", "Просто так интересно, что у всех тех "звездных" мужчин отпуск совпал с вторжением. А так бы их не выпустили, потому что они не многодетны и не за 60 лет".

Напомним, Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев

А еще Politeka писала, что Монатик рассказал, какие планы на будущее он уже строит

Также Politeka сообщала, что Монатик обратился к своим слушателям, которые ждали его на концертах во всем мире



