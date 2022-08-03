Як пише Politeka.net , Alyona Alyona - відома реп-виконавиця. Зірка останнім часом розпочала активно співпрацювати з українськими знаменитостями, записавши кілька пісень. Але на цьому творчість Alyona Alyona не закінчується і виконавиця показала в Інстаграмі, що таке реп, відповівши Моргенштерну.

Фанати одразу почали обговорювати публікацію виконавиці у коментарях:

"Щодо нещодавно для себе порівняв московський та український. У більшості моментів український реп, звичайно, більш змістовний, більш атмосферний і душевний. В інших моментах буває більш чадний, але все ще кращий за московський. Не шкодую, що перейшов з московського репу українською. Бажаю вам удачі і Слава Україні", "У тебе найкрутіший реп, краще за російську. Мені це і справді подобається", "Українська музика за останні 5-6 років залишила орків далеко позаду. Вона якісна, сучасна, з глибоким змістом , поза часом і країною. Недарма ми так часто є переможцями Євробачення. Зараз наші пісні по всьому світу".

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