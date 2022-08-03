Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная рэп-исполнительница. Звезда в последнее время начала активно сотрудничать с украинскими знаменитостями, записав несколько песен. Но на этом творчество Alyona Alyona не заканчивается и исполнительница показала в Инстаграм, что такое рэп, ответив Моргенштерну.

Фанаты сразу начали обсуждать публикацию исполнительницы в комментариях:

"Относительно недавно для себя сравнил московский и украинский. В большинстве моментов украинский рэп, конечно, более содержательный, более атмосферный и душевный. В других моментах бывает более угарный, но тем не менее все еще лучше московского. Не жалею, что перешел с московского рэпа на украинский. Желаю вам удачи и Слава Украине", "У тебя самый крутой рэп, лучше русского. Мне это и вправду нравится", "Украинская музыка за последние 5-6 лет оставила орков далеко позади. Она качественная, современная, с глубоким содержанием, вне времени и страны. Недаром мы так часто являемся победителями Евровидения. Сейчас наши песни по всему миру".

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