Популярные украинские исполнительницы Jerry Heil и Alyona Alyona, которые во время войны объединились и начали активно гастролировать по миру в поддержку Украины, поделились с фанатами радостной новостью. Как оказалось, артистки готовят совместную песню с известной немецкой певицей Elas.

Jerry Heil опубликовала в своем Instagram кадры с Alyona Alyona и Elas и раскрыла подробности будущей музыкальной премьеры. По словам певицы, это будет не просто песня "для галочки", а трек, который должен стать долговечным музыкальным трендом в мире.

"Это не просто международный трек. В его основе – украинская купальская песня! Потому что нам не интересно просто поставить галочку, что мы сделали трек в Европе – нам важно сделать так, чтобы наши этнические музыкальные особенности стали долговечным музыкальным трендом в мире – наряду с испанским, шведским, французским и другими узнаваемыми характерными звучаниями музыки народов мира. Это должно было случиться давно. Но похоже, что пришло решающее время!", - написала Jerry Heil.

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