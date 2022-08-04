Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич продовжує інтригувати фанатів в Інстаграм, розповідаючи про себе та дивуючи новими кадрами. Наразі виконавиця почала працювати над новим треком.

Злата Огневич зовсім недавно презентувала нову композицію, про що активно повідомляє у соціальних мережах. При цьому артистка не приховує – вона рада попрацювати у новому стилі. Також Злата продовжує їздити з концертами країною на підтримку постраждалих українців та наших захисників:

«Нарешті вдома, довелося заспівати демку, все, як я люблю: втомлена і з дороги. Який стан, така й демка. Але ви почуєте готову версію пісні! Завтра влаштую вихідний, але не від стору!» - Розповіла Злата про свої плани.

Також Огневич розповіла про свій незвичайний костюм та українські бренди, які переважають у її гардеробі: "Обстріли та українці, які під цими обстрілами рятують свої життя, часто – бізнес, куди була вкладена ВСЯ душа.

Подібна історія цього костюма з мого проекту #СВІТЛО від українського бренду. Його та інші речі бренду власниця вивозила під шквальними обстрілами з окупованого Херсона. Я радію, що вдалося врятувати головне – ЖИТТЯ!

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