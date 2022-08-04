Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич продолжает интриговать фанатов в Инстаграм, рассказывая о себе и удивляя новыми кадрами. Сейчас исполнительница начала трудиться над новым треком.

Злата Огневич совсем недавно презентовала новую композицию, о чем активно сообщает в социальных сетях. При этом артистка не скрывает – она рада поработать в новом стиле. Также Злата продолжает ездить с концертами по стране в поддержку пострадавших украинцев и наших защитников:

«Наконец-то дома, пришлось спеть демку, все, как я «люблю»: уставшая и с дороги. Какое состояние, такая и демка. Но вы услышите уже готовую версию песни! Завтра устрою выходной, но не от стори!» - рассказала Злата о своих планах.

Также Огневич рассказала о своем необычном костюме и украинских брендах, которые преобладают в ее гардеробе: "Обстрелы и украинцы, под этими обстрелами спасающие свои жизни, часто – бизнес, куда была вложена ВСЯ душа.

Подобная история у этого костюма из моего проекта #СВЕТ от украинского бренда. Его и другие вещи бренда владелица вывозила под шквальными обстрелами из оккупированного Херсона. Я радуюсь, что удалось спасти главное – ЖИЗНЬ!".

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