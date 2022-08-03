Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич ефектно викликала обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net , після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Злата Огневич почала активно гастролювати за кордоном з концертами на підтримку українців та ЗСУ.

А нещодавно співачка випустила нову пісню "Світло".

У кліпі, опублікованому на YouTube, вона показала мужніх та відважних працівників ДСНС, які розгрібають завали та рятують людей. Злата пояснила – вона всім серцем бажає, щоб їхньою хоробрістю захоплювався весь світ.

Тепер зірка у себе в Instagram поділилася студійним знімком, зробленим у світлі.

Злата позувала в бежевому вбранні і з кучерявими кучерями.

У макіяжі були підкреслені чорним олівцем, а на губах була помада персикового відтінку.

Огневич уважно дивилася у кадр своїм чарівним поглядом.

«СВІТЛО нагадає нам, що буде завтра.

СВІТЛО нагадає, вилікує рани», - йдеться у підписі.

Шанувальники відразу почали коментувати новий образ Злати, засинаючи її компліментами.

"Неймовірна україночка",

"Чудова дівчина, гарне фото",

" Ви як завжди, дуже хороша, що важко підібрати слова 🔥🔥🔥 Неймовірна",

" Світло у вікні може стати променем надії... Останнім часом ми не запалюємо яскраве світло, щільно закриваємо вікна. Але надія у нас з кожним днем ​​переростає у впевненість", - пишуть у мережі.

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