Як пише Politeka.net , після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Злата Огневич почала активно гастролювати за кордоном з концертами на підтримку українців та ЗСУ.
А нещодавно співачка випустила нову пісню "Світло".
У кліпі, опублікованому на YouTube, вона показала мужніх та відважних працівників ДСНС, які розгрібають завали та рятують людей. Злата пояснила – вона всім серцем бажає, щоб їхньою хоробрістю захоплювався весь світ.
Тепер зірка у себе в Instagram поділилася студійним знімком, зробленим у світлі.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Літак врізався в авто, без жертв не обійшлося: фото та подробиці дивної авіакатастрофи
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук в зухвалій позі поставила критиків на місце: "Соромитися людині за..."
Росіяни розправилися із чоловіком за проукраїнську позицію: його оббрехали сусіди під час окупації
Додаткова грошова допомога від ПриватБанку: як українцям отримати виплату 5 тисяч гривень
Злата позувала в бежевому вбранні і з кучерявими кучерями.
У макіяжі були підкреслені чорним олівцем, а на губах була помада персикового відтінку.
Огневич уважно дивилася у кадр своїм чарівним поглядом.
«СВІТЛО нагадає нам, що буде завтра.
СВІТЛО нагадає, вилікує рани», - йдеться у підписі.
Шанувальники відразу почали коментувати новий образ Злати, засинаючи її компліментами.
"Неймовірна україночка",
"Чудова дівчина, гарне фото",
" Ви як завжди, дуже хороша, що важко підібрати слова 🔥🔥🔥 Неймовірна",
" Світло у вікні може стати променем надії... Останнім часом ми не запалюємо яскраве світло, щільно закриваємо вікна. Але надія у нас з кожним днем переростає у впевненість", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний топлес влаштував гарячі танці під "душем"
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Задворний після розставання з Огнєвіч отримав погрози
Також Politeka писала, що заплакана Огнєвіч розчулилася, показавши сучасних супер-героїв