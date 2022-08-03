Как пишет Politeka.net, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Злата Огневич начала активно гастролировать за границей с концертами в поддержку украинцев и ВСУ.
А совсем недавно певица выпустила новую песню "Світло".
В клипе, опубликованном на YouTube, она показала мужественных и отважных работников ГСЧС, которые разгребают завалы и спасают людей. Злата объяснила – она всем сердцем желает, чтобы их храбростью восхищался весь мир.
Теперь звезда у себя в Instagram поделилась студийным снимком, сделанным при свете.
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Злата попозировала в бежевом наряде и с кудрявыми локонами.
В макияже глаза были подчеркнуты черным карандашом, а на губах была помада персикового оттенка.
Огневич пристально смотрела в кадр своим очаровательным взглядом.
«СВЕТ напомнит нам, что будет завтра.
СВЕТ напомнит, вылечит раны», - говорится в подписи.
Поклонники тут же принялись комментировать новый образ Златы, засыпая ее комплиментами.
"Невероятная украиночка",
"Чудесная девушка, красивое фото",
"Вы как всегда, очень хороша, что трудно подобрать слова🔥🔥🔥 Невероятная",
"Свет в окне может стать лучом надежды... В последнее время мы не зажигаем яркий свет, плотно закрываем окна. Но надежда у нас с каждым днем перерастает в уверенность", - пишут в сети.
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