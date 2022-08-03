Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич эффектным образом вызвала обсуждение в сети.

Как пишет Politeka.net, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Злата Огневич начала активно гастролировать за границей с концертами в поддержку украинцев и ВСУ.

А совсем недавно певица выпустила новую песню "Світло".

В клипе, опубликованном на YouTube, она показала мужественных и отважных работников ГСЧС, которые разгребают завалы и спасают людей. Злата объяснила – она всем сердцем желает, чтобы их храбростью восхищался весь мир.

Теперь звезда у себя в Instagram поделилась студийным снимком, сделанным при свете.

Злата попозировала в бежевом наряде и с кудрявыми локонами.

В макияже глаза были подчеркнуты черным карандашом, а на губах была помада персикового оттенка.

Огневич пристально смотрела в кадр своим очаровательным взглядом.

«СВЕТ напомнит нам, что будет завтра.

СВЕТ напомнит, вылечит раны», - говорится в подписи.

Поклонники тут же принялись комментировать новый образ Златы, засыпая ее комплиментами.

"Невероятная украиночка",

"Чудесная девушка, красивое фото",

"Вы как всегда, очень хороша, что трудно подобрать слова🔥🔥🔥 Невероятная",

"Свет в окне может стать лучом надежды... В последнее время мы не зажигаем яркий свет, плотно закрываем окна. Но надежда у нас с каждым днем перерастает в уверенность", - пишут в сети.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный топлес устроил горячие танцы под "душем"

А еще Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Задворный после расставания с Огневич получил угрозы

Также Politeka писала, что заплаканная Огневич расчувствовалась, показав современных супер-героев