Победитель "Холостячки" Андрей Задворный показал, как ему угрожают после расставания со Златой Огневич.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. Предприниматель решил пойти на проект "Холостячка" со Златой Огневич. На проекте ему удалось победить, но Андрей сразу после съемок бросил Злату. Но зато Задворный стал довольно успешным блогером в социальной сети Инстаграм.

А в этот раз Задворный показал, какие сообщения ему иногда приходят.

"Я редко такое выкладываю, но существуют и такие люди. Личчно мне тяжело осознавать, откуда в человеке может быть столько желчи, концентрации на плохом и ненависти к людям", - написал Задвворный.

"Здравствуйте, Андрей. Вы не мужчина. За Злату перед Богом ответишь. Мне Вас очень жаль.. ....

Добрый день, Андрей. Пишу Вам не из-за Златы. Хочу сказать вам, как блогеру. Хватит пиариться за счет других. Ребята прийдут с фронта за все спросят... Вы все сами написали, что Вы делаете для победы Украины. Только еще как всегда пиар с Вашей стороны. Если думаете, что вас не видят. Как приехал, сфоткался и бежать как трус. Докажи что не трус.... Иди на передовую....", - написала фанатка Задворному.

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