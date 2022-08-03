Акторка Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, часто розповідає в Інстаграмі про своє життя. Також скрізь любить спілкуватися з шанувальниками, тож нерідко влаштовує опитування.

Ганна Саліванчук вирушила на відпочинок з батьками та дітьми, про що активно розповідає у соціальній мережі. Знаменитість намагається всіляко привернути увагу до різних тем, тому щоразу на нових фото робить інші акценти. На цей раз Ганна вирішила просто звернути увагу, де можна отримати «справжній кайф».

Не обійшлося і без віршів, яким Саліванчук поділилась із фанатами.

«У Карпатах дуже добре та спокійно, але від себе не втечеш. Під час війни я втратила крила, ніяк не можу знайти себе, щоб знову почати літати» - висловилася Ганна.

На своїй сторінці в Instagram артистка також поділилася рецептом нереально смачних та легких у приготуванні сосисок у тесті. Саліванчук записала весь процес приготування на відео та показала, як їй допомагає на кухні син.

Шанувальники актриси в коментарях захоплюються її підходом до побутових справ: "Добре, коли до приготування жінка підходить із фантазією!"

Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

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