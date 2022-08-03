Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, часто рассказывает в Инстаграм о своей жизни. Также везда любит общаться с поклонниками, поэтому нередко устраивает опросы.
Анна Саливанчук отправилась на отдых с родителями и детьми, о чем активно рассказывает в социальной сети. Знаменитость старается всячески привлечь внимание к различным темам, поэтому каждый раз на новых фото делает другие акценты. В этот раз Анна решила просто обратить внимание, где можно получить «настоящий кайф».
Не обошлось и без стихов, которым Саливанчук поделилась с фанатами.
«В Карпатах очень хорошо и спокойно, но от себя не убежишь. Во время войны я потеряла крылья, никак не могу себя найти, чтобы вновь начать летать» - высказалась Анна.
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На своей странице в Instagram артистка также поделилась рецептом нереально вкусных и легких в приготовлении сосисок в тесте. Саливанчук записала весь процесс приготовления на видео и показала, как ей помогает на кухне сын.
Поклонники актрисы в комментариях восхищаются ее подходом к бытовым делам: "Хорошо, когда к приготовлению женщина подходит с фантазией!"
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.