Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, часто рассказывает в Инстаграм о своей жизни. Также везда любит общаться с поклонниками, поэтому нередко устраивает опросы.

Анна Саливанчук отправилась на отдых с родителями и детьми, о чем активно рассказывает в социальной сети. Знаменитость старается всячески привлечь внимание к различным темам, поэтому каждый раз на новых фото делает другие акценты. В этот раз Анна решила просто обратить внимание, где можно получить «настоящий кайф».

Не обошлось и без стихов, которым Саливанчук поделилась с фанатами.

«В Карпатах очень хорошо и спокойно, но от себя не убежишь. Во время войны я потеряла крылья, никак не могу себя найти, чтобы вновь начать летать» - высказалась Анна.

На своей странице в Instagram артистка также поделилась рецептом нереально вкусных и легких в приготовлении сосисок в тесте. Саливанчук записала весь процесс приготовления на видео и показала, как ей помогает на кухне сын.

Поклонники актрисы в комментариях восхищаются ее подходом к бытовым делам: "Хорошо, когда к приготовлению женщина подходит с фантазией!"

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.