Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, влаштувала фотосесію із сином та розповіла, як сумує далеко від дому.

Як пише Politeka.net , після повномасштабного вторгнення росії в Україну Тетяна Решетняк виїхала з-під обстрілу. Знаменитість вирішила їхати кудись подалі. Із сином Даніелем Тетяна відлетіла на острів Балі, де любила відпочивати у мирний час.

Слід зазначити, що співачка майже не розповідає про особисте життя і не показує рідних людей.

Цього разу вона зробила виняток та влаштувала неймовірну фотосесію разом із сином. Кадрами вона поділилася у себе в Інстаграм.

«Зараз я максимально радію кожній хвилині перебування разом із сином та рідними. Неймовірно сумую за Україною, татом і братами 😔 Хочу повернутися додому, в рідні стіни, обійняти їх і випити чаю в батьківському дворі! Я вірю, що скоро все закінчиться і все буде Україна 💙💛 А поки бережіть себе та своїх рідних, допомагайте ЗСУ та не переставайте жити тут і зараз!» – написала артистка.

Як відомо, Тетяна була одружена з саунд-продюсером компанії Black Star Inc Єгором Глібом, який на вісім років молодший за Решетняк. У 2013 році співачка подарувала чоловікові сина Даніеля, а незабаром подружжя розійшлося. Причиною розлучення, за словами артистки, стали часті зради Єгора. Пізніше чоловік виїхав до Москви, де закрутив бурхливий роман із іншою українською співачкою, Ані Лорак.

Але зовсім недавно у мережі з'явилася інформація, що Єгор Гліб втік від Ані Лорак до США. Про це заявив колишній менеджер Філіпа Кіркорова, гурту tATu та інших артистів Леонід Дзюнік. Він переконаний, що музикант покинув зірку, оскільки у неї виникли фінансові проблеми через відсутність концертів.

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