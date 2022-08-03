Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, устроила фотосессию с сыном и рассказала, как скучает вдали от дома.

Как пишет Politeka.net, после полномасштабного вторжения россии в Украину Татьяна Решетняк уехала из-под обстрелов. Знаменитость решила ехать куда подальше. С сыном Даниэлем Татьяна улетела на остров Бали, где любила отдыхать в мирное время.

Нужно отметить, что певица почти не рассказывает о личной жизни и не показывает родных людей.

В этот раз она сделала исключение и устроила невероятную фотосессию вместе с сыном. Кадрами она поделилась у себя в Инстаграм.

«Сейчас я максимально радуюсь каждой минуте пребывания вместе с сыном и родными. Невероятно скучаю по Украине, папе и братьям 😔 Хочу вернуться домой, в родные стены, обнять их и выпить чаю в родительском дворе! Я верю, что скоро все закончится и все будет Украина 💙💛 А пока берегите себя и своих родных, помогайте ВСУ и не переставайте жить здесь и сейчас!» - написала артистка.

Как известно, Татьяна была замужем за саунд-продюсером компании Black Star Inc Егором Глебом, который на восемь лет моложе Решетняк. В 2013 году певица подарила мужу сына Даниэля, а в скором времени супруги разошлись. Причиной расставания, по словам артистки, стали частые измены Егора. Позже мужчина уехал в Москву, где закрутил бурный роман с другой украинской певицей, Ани Лорак.

Но совсем недавно в сети появилась информация, что Егор Глеб сбежал от Ани Лорак в США. Об этом заявил бывший менеджер Филиппа Киркорова, группы t.A.T.u и других артистов Леонид Дзюник. Он убежден, что музыкант бросил звезду, поскольку у той возникли финансовые проблемы из-за отсутствия концертов.

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