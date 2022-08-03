Альтернативой может стать платина, серебро или бижутерия из медицинского сплава под золото.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская пожаловалась на плохое самочувствие, в случае ношения бижутерии и золотых украшений. По словам знаменитости, она страдает от сильной аллергической реакции. Все украшения звезды, судя по всему, не содержат драгоценные металлы.

В этой проблеме певица призналась в своих Инстаграм-Сториз.

"Пока привыкаю к себе в новом имидже, а пока хотела вам знаете, что рассказать? У меня есть проблема, я обожаю бижутерию золотистого цвета, но у меня на нее аллергия. И на золото у меня тоже аллергия", - призналась Оля Цибульская.

На этом фоне певица спросила совета у пользователей сети и попросила их посоветовать ей какой-то бренд бижутерии, который не будет вызывать у нее аллергической реакции.

"Очень хочется таких цацек. Украшения из серебра и белого золотого уже есть, но хочется чего-то желтого", - добавила Оля Цибульская.

Аллергия на золото подтверждается другими украшениями звезды - на ней редко можно наблюдать "ярко-желтые блестяшки". В основном бижутерия - белого цвета с камнями и без них.

Стоит отметить, что аллергия на золото при ношении украшений встречается довольно часто. Причина скрывается в дополнительных металлах, которые используются при изготовлении золотых изделий. Но это не повод расстраиваться и отказываться от украшений. Альтернативой может стать платина, серебро или бижутерия из медицинского сплава под золото.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

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