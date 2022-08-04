Як пише Politeka.net , популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк-9" Микити Добриніна Даша Квіткова часто розповідає про своє життя в Інстаграм. Вона також постійно розповідає про сина, приділяючи дитині дедалі більше уваги.

Як відомо, Даша розповідала раніше про свої проблеми зі спиною після народження сина. Вона не раз скаржилася на серйозні болі та проблеми через які у 24 роки почувається так, «ніби ось-ось розвалиться».

«Була на масажі, мені випрямляли спину. У мене сколіоз, грижа та ще багато всього. Знайшла у Варшаві класний салон, якщо цікаво. Там прямо круто сьогодні розім'яли спину, і можна виправляти також усе, що можна» - пише Квіткова.

Також відомо, що Квіткова дуже стежить за своєю фігурою, тому їй завжди є чим похвалитися, одягаючи купальник чи спідню білизну.

Так, у себе в Інстаграм-сторизі Даша розмістила кадри, на яких показала свої форми в чорному бікіні. Наразі Квіткова з дитиною виїхали з України до Польщі. У той час як Микитіа Добринін залишився у Києві.

Блогерша позувала в домашній обстановці, поруч із нею перебував її однорічний син.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, чому прокинулася зі сльозами на очах: ​​"Микита поїхав..."

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна в корсеті полоскотала нерви у Варшаві: "Терміново на обкладинку журналу"

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна у "неженській" позі показала, на що здатна за кордоном: "Ну й навіщо?"