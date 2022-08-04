Как пишет Politeka.net, популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто рассказывает о своей жизни в Инстаграм. Она также постоянно рассказывает о сыне, уделяя ребенку все больше внимания.

Как известно, Даша рассказывала ранее о своих проблемах со спиной после рождения сына. Она не раз жаловалась на серьезные боли и проблемы из-за которых в 24 года чувствует себя так, «будто вот-вот развалится».

«Была на массаже, мне выпрямляли спину. У меня сколиоз, грыжа и еще много всего. Нашла у Варшаве классный салон, если интересно. Там прям круто сегодня размяли спину, и можно исправлять также все, что можно» - пишет Квиткова.

Также известно, что Квиткова очень следит за своей фигурой, поэтому ей всегда есть чем похвастаться, одевая купальник или нижнее белье.

Так, у себя в Инстаграм-сториз Даша разместила кадры, на которых показала свои формы в черном бикини. Сейчас Квиткова с ребенком уехали из Украины в Польшу. В то время как Никитиа Добрынин остался в Киеве.

Блогерша попозировала в домашней обстановке, рядом с ней находился ее годовалый сын.

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