Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

На цей раз Юрій показав відео, на якому стояв під дощем і краплі води падали йому на голову.

"Антистрес", - лаконічно підписав відео Юрій.

Оля Цибульська одразу прокоментувала публікацію: "Я люблю тебе".

Катя Нікітіна також не залишилася осторонь, поставивши смайли сміху.

Колишній Ксенії Мішин Олександр Еллерт теж не зміг пройти повз, написавши коментар: "Секс".

А теле- та радіоведучий Слава Дьомін написав у коментарі "Краш".

Фанати ж поставили понад 9 тисяч лайків та написали коментарі:

"Ви такий милий у тому дощі", "Біль в очах, не бачу я радості", "Так хочеться дощу", "Допомагає?", "Крутий видос", "Це можна дивитися вічно", "Шкода, що цей антистрес потискати не можна", "Лисина мене мало не засліпила", "Очі як у кота", "Яринка знову вигнала з дому", "Юра як завжди мочить".

Нагадаємо, дочка Ткача з "Квартал 95" вразила талантом, мати все зняла на відео

А ще Politeka повідомляла, що Ткач із "Квартал 95" із "чужою" дружиною та дітьми влаштував відпочинок прямо у квартирі

Також Politeka писала, що дружина Ткача з "Квартал 95" "примусила" дочку крутити м'яч на пальці заради ефектного кадру



