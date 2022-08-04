Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
А в этот раз Юрий показал видео, на котором стоял под дождем и капли воды падали ему на голову.
"Антистресс", - подписал лаконично видео Юрий.
Оля Цибульская сразу прокомментировала публикацию: "Я люблю тебя".
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Поставки из Крыма для войск россии прерваны: ВСУ метко ударили в нужном месте
Многоэтажка рухнула посреди дня на глазах у очевидцев, кадры: "Там очень опасно"
Ведущий "Холостяка" Решетник неожиданно обратился к украинцам: "Прошу прощения за..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук оконфузилась, пытаясь повторить трюк в Одессе: "А я вам сейчас покажу..."
Катя Никитина также не осталась в стороне, поставив смайлики смеха.
Бывший Ксении Мишиной Александр Эллерт тоже не смог пройти мимо, написав комментарий: "Секс".
А теле- и радиоведущий Слава Демин написал в комментарии "Краш".
Фанаты же поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вы такой милый в том дождике", "Боль в глазах, не вижу я радости", "Так хочется дождя", "Помогает?", "Крутой видос", "Это можно смотреть вечно", "Жаль, что этот антистресс потискать нельзя", "Лысина меня чуть не ослепила", "Глаза как у кота", "Ярынка снова выгнала из дома", "Юра как всегда мочит".
Напомним, дочь Ткача из "Квартал 95" впечатлила талантом, мать все сняла на видео
А еще Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" с "чужой" женой и детьми устроил отдых прямо в квартире
Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" "заставила" дочь крутит мяч на пальце ради эффектного кадра