Відома співачка та актриса Дженніфер Лопес продовжує дивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом, всіляко наголошуючи на своїх формах у бікіні або зайво відкритих костюмах. 53-річна знаменитість цього разу знову відзначилася.

Так, після медового місяця в Парижі з Аффлеком Лопес засвітилася на відпочинку у яскравому та по-справжньому літньому вигляді. Фотографії з'явилися у фан-пабликах знаменитості у соціальних мережах.

На кадрах можна помітити, що Лопес не приховує форми зовсім і з кожним роком все більше намагається показати: вона виглядає молодшою ​​за свої роки. Для демонстрації фігури вона обрала два відкриті купальники - яскраво жовтий і білий з вирізами.

Також на кадрах можна розглянути пильніше її фігуру, не відредаговану за допомогою фотошопу. Знаменитість не уникла вікових змін, і у певних ракурсах її шкіра виглядає не зовсім так, як на глянцевих фото.

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