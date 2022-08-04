Известная певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает удивлять фанатов своим внешним видом, всячески делая акцент на своих формах в бикини или излишне открытых костюмах. 53-летняя знаменитость в этот раз снова отличилась.

Так, после медового месяца в Париже с Аффлеком Лопес засветилась на отдыхе в ярком и по-настоящему летнем виде. Фотографии появились в фан-пабликах знаменитости в социальных сетях.

На кадрах можно заметить, что Лопес не скрывает формы совсем и с каждым годом все больше старается показать: она выглядит моложе своих лет. Для демонстрации фигуры она выбрала два открытых купальника – ярко желтый и белоснежный с вырезами.

Также на кадрах можно рассмотреть более пристально ее фигуру, не отредактированную с помощью фотошопа. Знаменитость не избежала возрастных изменений, и в определенных ракурсах ее кожа выглядит не совсем так, как на глянцевых фото.

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