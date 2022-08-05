Співачка SLAVIA, колишня дружина соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, ефектно долучилася до флешмобу на підтримку першої леді України Олени Зеленської.

Ярослава Притула на своїй сторінці в Instagram розмістила серію фото, на яких повторила зухвалу позу дружини Володимира Зеленського для Vogue, яка серед частини суспільства викликала шквал критики. У кадрі SLAVIA позує на тлі мальовничого водоспаду Дівочі Сльози в Яремче.

Артистка для вилазки на природу обрала спортивний образ, але розпущене волосся та ремінь, що підкреслив талію, зробили його максимально жіночним.

"Сиджу на камені, біля водоспаду Дівочі сльози. Кидайте каміння…)) Фотосесія першої леді України для журналу Vogue зазнала критики користувачів соцмереж через начебто "не жіночну" позу, в якій сидить Олена Зеленська. Також, багатьох жінок обурила претензія до тієї пози, в якій сидить перша леді…", — написала екс-дружина Дзідзьо.

Ярослава наголосила, що підтримує Олену Зеленську, а шанувальники в коментарях підтримали саму співачку:

"Красунечка, спортсменка";

"Чудова українка";

"Я так завжди сиджу, в житті не помічаю, а на фото видно... Критику завжди отримувала від мами або чоловіка...😄";

"Гарно виглядаєте🔥".

Нагадаємо, Дзідзьо роз'яснив, які в нього стосунки з Цибульською та шо він про неї думає.

Як повідомляла Politeka, Михайло Хома вразив одкровенням про особисте життя та колишню дружину.

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