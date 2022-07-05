Минулого року Дзідзьо розлучився зі співачкою Ярославою Притулою (SLAVIA), але досі їй досі допомагає.

Український співак DZIDZIO (Михаило Хома) розповів в інтерв'ю Гордону про своє особисте життя та стосунки з колишньою дружиною.

"Ми прожили дуже великий відрізок життя, ми зустрілись дітьми. Зрозуміло, що на цьому етапі нам краще відпустити один одного для того, щоб бути щасливими, щоб розвиватися. Бо деколи можна заблукати і не зрозуміти, а тут ми сіли чесно за стіл і подивились в очі, що пора йти різними дорогами", — поділився Дзідзьо.

Хома взагалі дивується, як можна, проживши багато разом, не допомогти, коли людина звертається до тебе з проханням.

"Я завжди буду відгукуватись на такі прохання, бо в мене велика повага до тих років, до Ярослави, і велика вдячність. Я дякую за всі роки разом", — наголосив співак.

"Боліло. Це дуже важливий і важкий процес для людини. Не всі це переживають, але це дуже важко. Голосно говорити або судити людей в той момент я б не радив нікому. Це дуже важкий процес", — пояснив Михайло

Але зараз, як зізнається Дзідзьо, душевний біль від розлучення вже минув. Співак також відповів на питання про те, що тепер відбувається в його особистому житті.

"В особистому житті я вирішив зробити собі паузу. Не розповідати про своє особисте. Прийде гарний час — і розкажу гарну новину, а зараз хай буде так, як є, до перемоги", — заявив артист.

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