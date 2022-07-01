Пара разом випустила дві пісні – "Жду. Цьом" (2017) та "Киця" (2020), в яких зіграли закоханих.

Дзідзьо (Михайло Хома) часто приписували роман з Олею Цибульською. У новому інтерв'ю для "Ранок з Україною" співак знову роз'яснив, які в них стосунки.

Після запису романтичних хітів "Жду. Цьом" та "Киця" шанувальники артистів заговорили про те, що у Дзідзьо та Олі Цибульської роман. Крім того, звертали увагу і на схожість сина співачки з музикантом.

"Скажу так - з Олею Цибульською ми кум і кума. Я дуже люблю, поважаю її за працьовитість. Настільки наполеглива дівчина, настільки хоче дійти своєї мети, що це викликає велику повагу", - висловився Дзідзьо.

Варто зазначити, що коментуючи нібито їхні романтичні стосунки, Dzidzio та Оля Цибульська у квітні 2020 року заявили, що "коли ще про це розкажуть", а поки "хай собі люди здогадуються".

Нагадаємо, що Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.

Як повідомляла Politeka, Цибульська похвалилася важливою подією в житті семирічного сина.

Також Politeka писала, що Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.