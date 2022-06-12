Популярний український виконавець і шоумен Дзідзьо (Михайло Хома), який нещодавно розлучився з дружиною Ярославою (співачка Slavia), часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував в соцмережі миле фото, на якому з'явився не один, а в підписі до нього привітав зі святом Трійці.

Як видно на новій фотографії Дзідзьо позує в цікавій локації, яка нагадує картинку з якогось сільського фільму. Перед камерою він з'явився в темних спортивних брюках і футболці, а на його ногах звичайні тапки. При цьому поруч з ним стоїть симпатична дівчина в розкішній блакитній вишиванці з великими жовтими квітами.

У підписі до фото Михайло написав: "Вітаю зі святом!". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото артиста, багато хто почав питати у Дзідзьо, що це за красуня поруч з ним.

"Вас теж вітаю", "Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні хранителі завжди були за спиною", "Це нова пасія?", "Дочка чи сестра?", "Бажаю миру і Божого благословення!", "Найкраще фото сьогодні! Зі святом Трійці!", "І вас зі святом мої хороші, миру і злагоди, Божої благодаті", - пишуть у коментарях.

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